الان تتابع مصادر الخليج 365: الهلال يفاوض حارس الفتح ماكسيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- سيف الرخيص: قدمت إدارة نادي الفتح عرض لنادي دينمو كييف الاوكراني من اجل شراء عقد الحارس ماكسيم كوفال و العقد يقدر بـ 14 مليون ورفض اللاعب العرض المقدم له. وعلمت “الخليج 365” من مصادرها إن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات جادة مع الحارس الاوكراني نظير ماقدمه من مستويات مميزة مع الفتح هذا الموسم .

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