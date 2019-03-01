اونلاين | Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والاتحاد 1 مارس في الدوري السعودي kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والاتحاد 1 مارس في الدوري السعودي kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي اتحاد جدة مواجهة قوية ضد الأهلي وذلك مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي مباراته أمام الاتحاد على استاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة وذلك بعد مرور 21 جولة.

وستنقل مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للمسابقة.

ويسعى النادي الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبد الشافي للفوز باللقاء والعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه في الفترة الأخيرة أما الهدف للاتحاد مختلف فهو يريد تفادي خطر الهبوط.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.