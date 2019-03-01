رياضة | بايرن ميونخ يفاجئ ريبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يفاجئ ريبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نية بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني تنظيم مباراة تكريمًا لنجم الفريق الفرنسي فرانك ريبيري عقب نهاية عقده مع النادي في يونيو المقبل أي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يصرح ريبيري البالغ عمره 35 عامًا من قبل أنه يخطط للرحيل قبل أن يعلن أولي هونيس رئيس النادي ذلك يوم الخميس.

وأفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأنه يحق لريبيري تنظيم مباراة وداعية له بحضور جماهير بايرن ميونخ بنهاية عقده في حال عدم تجديده وهو ما أعلن عنه النادي البافاري.

وقال هونيس في تصريحات لمحطة Sport1 الألمانية التلفزيونية نقلتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية : "لقد أمضى فرانك 12 موسمًا معنا. كل من ترك بصمة في النادي في هذه المرحلة يجب أن يخرج من النادي عبر الباب الكبير".