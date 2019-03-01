شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يعبر ريال بيتيس إلى نهائي كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق فالنسيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء الخميس، على ضيفه ريال بيتس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ميستايا»، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وكان مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب ريال بيتيس، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليتأهل فالنسيا إلى نهائي كأس إسبانيا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل هدف فالنسيا واللقاء الوحيد، اللاعب رودريجو مورينو في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، فريق برشلونة الذي تأهل للنهائي بعد فوزه مساء أمس على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.