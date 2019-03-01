رياضة | عاجل.. أزمة تواجه مارتن لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة تواجه مارتن لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى العديد من لاعبي النادي الأهلي عدة عروض في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة مارتن لاسارتي، التي يعتبرها تهدد استقرار الفريق.

وقال مصدر في الأهلي خلال تصريحات صحفية له: "لقد فوجئ الجهاز الفني، برغبة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد هاني، في خوض تجربة احترافية خلال الموسم المقبل، بعد وصول عروض أوروبية مغرية".

وأكد المصدر الأهلاوي أن نيدفيد قد تلقى عروض احترافة عديدة في الفترة الأخيرة، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، والأمر نفسه ينطبق على محمد هاني الظهير الأيمن.

وجذب مستوى هاني أنظار العديد من الأندية بعد تطور مستواه خلال الفترة الحالية وأصبح الأفضل في الدوري، وتأتي تلك العروض في ظل رفض لاسارتي التفريط في خدمات الثنائي.