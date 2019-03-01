شكرا لقرائتكم خبر عن سجمة:«المدرج» شفرة الفوز على الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

اعتاد المشجع الاتحادي علي محمد، الشهير بـ«سجمة»، على مساندة فريقه في المباريات كافة منذ أن عشق عميد الأندية السعودية في صغره، كما أنه دائما يوجد خلف كتيبة النمور الاتحادية من أجل مساندتها من المدرجات لتحقيق آماله وإسعاد الاتحاديين بالانتصارات وحصد البطولات.

"الخليج 365" التقت العاشق الاتحادي «سجمة»، الذي أكد أن روح العميد إذا حضرت في مواجهة الأهلي فسيحقق النمور الفوز والنقاط الـ3.

ووجه «سجمة» رسالة للاعبي الاتحاد قائلا: «أنتم قادرون على انتشال فريقكم من شبح الهبوط، والتأكيد على أن العميد يمرض ولا يموت، قدموا كل ما بوسعكم لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار نحو الابتعاد عن خطر الهروب الذي يطارد الفريق».

وأشار سجمة إلى أن عودة المدرب سييرا مجددا لقيادة كتيبة النمور قرار صائب وفي توقيت مناسب، وسيعيد مسار الفريق للطريق الصحيح، شريطة تعاون جميع اللاعبين معه من أجل كسب المباريات الـ9 المتبقية في الدوري والمنافسة على كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وتوقع المشجع الاتحادي، في ختام حديثه، فوز فريقه على الأهلي في مواجهة الديربي الليلة بهدفين مقابل لا شيء، واعتبر أن سبب ذلك الفوز هو الدعم الجماهيري وهم بصمة الفوز.