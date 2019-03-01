شكرا لقرائتكم خبر عن الراهب: على السهلاوي والفريدي الرحيل عن النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) أكد مهاجم الشباب حسن الراهب، أن فريقه كان الأفضل في لقاء أمس ضد النصر، مشيرا إلى أن لاعبي النصر عرفوا كيف يستغلون ظروف اللقاء، ويخطفون النقاط الـ3. وأضاف: «النصر لم يتحصل على فرص كثيرة، لكن مباريات كهذه تعتمد على استغلال أجزاء بسيطة، وهو ما قام به الخصم باستغلال خطأ وحيد ونال الفوز»، مطالبا زميليه محمد السهلاوي، وأحمد الفريدي، باحترام قرارات ناديهما وقال: «هذا عالم الاحتراف، ويجب أن يؤمنا بهذا الشيء، على المستوى الشخصي أتمنى بقاءهما، ولكن الأفضل أن يخرجا»، متمنيا لهما التوفيق في مسيرتهما الاحترافية.

أكد مهاجم الشباب حسن الراهب، أن فريقه كان الأفضل في لقاء أمس ضد النصر، مشيرا إلى أن لاعبي النصر عرفوا كيف يستغلون ظروف اللقاء، ويخطفون النقاط الـ3. وأضاف: «النصر لم يتحصل على فرص كثيرة، لكن مباريات كهذه تعتمد على استغلال أجزاء بسيطة، وهو ما قام به الخصم باستغلال خطأ وحيد ونال الفوز»، مطالبا زميليه محمد السهلاوي، وأحمد الفريدي، باحترام قرارات ناديهما وقال: «هذا عالم الاحتراف، ويجب أن يؤمنا بهذا الشيء، على المستوى الشخصي أتمنى بقاءهما، ولكن الأفضل أن يخرجا»، متمنيا لهما التوفيق في مسيرتهما الاحترافية.

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