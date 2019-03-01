رياضة | مجلة فرنسية تفجر مفاجاة عن مستقبل إيدين هازارد مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة فرنسية تفجر مفاجاة عن مستقبل إيدين هازارد مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي أوضح لنجمه البلجيكي إيدين هازارد بأنه يريد الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل حتى وإن لم يوافق على الشروط الجديدة في بنود العقد الجديد.

وذكرت مجلة لي 10 سبورت الفرنسية أن عقد هازارد ينتهي في صيف عام 2020 ويسعى تشيلسي للحفاظ على جميع لاعبيه الحاليين بسبب العقوبة المفروضة عليه من الفيفا بعدم إجراء التعاقدات لفترتين.

وأشارت المجلة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على ضم هازارد هذا الصيف لكن تشيلسي يحاول بكل السبل التصدي لهذه الرغبات بتقديم عرض مادي واقتصادي ضخم.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن ريال مدريد لم يقدم عرضاً رسمياً لقائد المنتخب البلجيكي.

وأكدت المجلة الفرنسية أن الاعتقاد السائد بأن هناك فرصة لبقاء هازارد أكثر من رحيله عن لندن.