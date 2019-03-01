رياضة | فاروق جعفر يفجر مفاجأة عن كهربا وقرار في الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يفجر مفاجأة عن كهربا وقرار في الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن محمود كهربا نجم الفريق سيعتذر للجمهور عما بدر منه مؤخرًا.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "سيصدر بيان غدًا يتضمن اعتذار محمود كهربا لجمهور الزمالك وعقوبته ستكون مالية واعتقد أنه سيشارك في مواجهة بتروجيت".

وأضاف :"هناك 3 عناصر تؤثر على آداء اللاعب، هي : الإرهاق وتحميل اللاعب أكثر من طاقته".

وواصل: " جروس مدرب جيد وأي مدرب يتمنى التواجد في الفريق مع مجموعة اللاعبين الحاليين".

جعفر يكشف عن قيمة تعاقده مع الزمالك عندما كان لاعبًا

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأنه كان يتقاضى مبلغ 150 جنيه عندما كان لاعباً.

وقال : " وكلاء اللاعبين والسماسرة هم المسئولين عن تعيين المدربين في الأندية".

وأضاف :"أنا وعلي خليل وحسن شحاته كان عقدنا من الفئة الأولى ويبلغ 150 جنيه ثم ارتفعت بعد عام 1977 تحديدًا بعد احترافي في الدوري الإماراتي".

واختتم جعفر تصريحاته قائلاً: " عندما تعاقدت في الدوري الإماراتي وحصلت على مبلغ مالي وفي ذلك التوقيت خسر الزمالك من البلاستيك 2/1 وقررت بعدها العودة للنادي".