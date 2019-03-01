شكرا لقرائتكم اللعب المفتوح يقلق الأهلي.. وهجوم الاتحاد بلا فاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتل الأهلي المركز العاشر كأكثر الفرق استقبالا للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة، بعدما اهتزت شباكه في 30 مناسبة خلال 21 مواجهة.

ويستضيف الأهلي غريمه الاتحاد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري، وتعد الأهداف المسجلة من اللعب المفتوح نقطة ضعف الأهلي، الذي استقبل عن طريق اللعب المفتوح 22 هدفا، وتشير الأرقام إلى أن أضعف مراحل الأهلي في أول ربع ساعة من الشوط الثاني بمعدل هدف ونصف، لاسيما وأن الأهلي استقبل 19 هدفا خلال الشوط الثاني مقارنة بـ 11 في الأول.

وركزت الأجهزة الفنية التي تولت زمام أمور الفريق على الاستحواذ بمعدل وصل إلى 57%، بيد أن أخطاء التمرير في الثلث الهجومي وصلت إلى 62%.

ويعتبر الاتحاد صاحب رابع أسوأ خط دفاع في المسابقة، واستقبل 66% من الأهداف عن طريق اللعب المفتوح، حيث اهتزت شباكه في 35 مناسبة، وجاءت 60% من الأهداف في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، و 21 هدفا سجل في مرماه بالشوط الثاني مقابل 14 في النصف الأول من اللقاء.

ووفقا للأرقام، فإن نسبة استفادة الاتحاد من هجماته لا تتعدى 8%، حيث سجل الفريق 21 هدفا من 250 فرصة، كما يعاني الفريق على مستوى المواجهات الدفاعية الهوائية، بعدما فشل الفريق في التعامل معها بنسبة 75%.