شكرا لقرائتكم خبر عن تاوامبا هدافاً للدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي انفرد الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون بصدارة هدافي دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفاً، عندما قاد فريقه لفوز عريض على ضيفه التعاون 4-1 في افتتاح الجولة 22.

وسجل تاوامبا «الهاتريك» للمرة الثانية هذا الموسم ليمنحه التقدم بفارق هدف عن الفرنسي جوميز مهاجم الهلال، في حين رفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة رابعاً، وحقق فوزه الثالث توالياً بالأربعة.

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