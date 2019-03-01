منديز: الشارقة يملك دافعاً كبيراً للفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال ريان منديز ابن الجبل الأخضر ومحترف نادي الشارقة «عملنا بشكل جيد في التدريبات التحضيرية وهدفنا الحصول على نقاط المباراة الثلاث، نعلم بأن الفجيرة أهدر العديد من النقاط في الجولات السابقة ويسعى للتعويض وهذا ما يزيد من صعوبة اللقاء».

وأشار منديز إلى أن تواجد فريقه في صدارة دوري الخليج العربي يشكل دافعاً كبيراً لمنافسيه وفي نفس الوقت يجب أن يكون دافع الشارقة أكبر لأن الدور الثاني مازال في بداياته والدوري طويل ويفصلنا عن الفرق المطاردة فارق بسيط.

وتابع «هناك 30 نقطة في الملعب لذلك يجب أن نكون يقظين لكل الظروف، فوق هذا وذاك وجودنا في الصدارة يحتم علينا كلاعبين أن نبذل قصارى جهدنا من جل الفوز».

وشدد على أن اللعب الجماعي هو السبيل الوحيد لإبطال الرقابة على مفاتيح اللعب.

وفي ختام حديثه وجه رسالة لجمهور الملك وقال «أشكر جميع الجماهير وخصوصا في المباراة الأخيرة قدموا أداء قوياً لا يقل عن اللاعبين في الملعب وأتمنى الاستمرار بالدعم بنفس القوة».