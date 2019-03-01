600 سيارة حديثة وكلاسيكية في مهرجان رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس نادي التعاون الثقافي الرياضي، المهرجان الأول للسيارات، بمركز رأس الخيمة للمعارض، بحضور محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد السبب، مدير عام الغرفة.

ينظم المهرجان مركز رأس الخيمة للمعارض، التابع للغرفة، ويستمر حتى غد السبت، بمشاركة أكثر من 31 شركة محلية وعالمية ونوادي سيارات، مع مشاركة شرطة رأس الخيمة بسياراتها الرياضية، ونادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية، و«الفطيم لكزس»، و«الطاير فورد»، وشركة «ديلز أون ويلز»، ومن المتوقع مشاركة نحو 600 سيارة، في أكبر فعالية لعرض السيارات الحديثة والكلاسيكية، للشركات والهواة.

وأشار الشيخ صقر بن سعود إلى المشاركة المتميزة للشركات العالمية ووكلاء السيارات، في ظل أهمية المهرجان، لما يشكله من قيمة مضافة لاقتصاد رأس الخيمة، لاسيما على صعيد الأنشطة السياحية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، أن برنامج المهرجان يتضمن أكثر من 25 فعالية، تحفل بالمفاجآت والفعاليات الخاصة بالسيارات، وتحظى بشعبية كبيرة، ويتوقع أن يشهد إقبالا واسعا، ومن أبرز فعالياته بطولة الإمارات ل«الدريفت» في جولتها الثالثة والأخيرة.