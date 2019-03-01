شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمدن المضيفة» جاهزة لاستضافة وفود الأولمبياد الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص، الدكتور طارق سلطان بن خادم، برؤساء اللجان الفرعية، للاطلاع على آخر الاستعدادات، ومتابعة كافة التجهيزات، مع بدء العد التنازلي لاستقبال وفود الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 التي ستقام في العاصمة أبوظبي التي تستضيفها الدولة في مارس/آذار الجاري.
وعقد الاجتماع بحضور أحمد سالم المظلوم المنسق العام للجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة، مع اللجان الفرعية متمثلة في لجنة الأمن والسلامة، واللجنة اللوجستية، وحضور هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، ومديري الفنادق المستضيفة للوفود.
وتم خلاله مناقشة كافة التفاصيل حول الاستعدادات والترتيبات، وجميع التحديات وأهم الحلول والخطط التنفيذية والخطط البديلة، كما تناول الاجتماع أهم المحاور والموضوعات الكفيلة بإنجاح هذا الحدث العالمي الضخم الذي يدعم جهود الدولة في الاهتمام بذوي الإعاقة، ومساندة دورهم في مسيرة الإنجازات والتنمية.
وأكد الدكتور طارق بن خادم الاستعداد الكامل والجاهزية التامة لجميع اللجان لاستقبال الوفود وتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات لإبراز الحدث وعكس الصورة الحضارية المشرقة لإمارة الشارقة، ودعم جهود الدولة في إنجاح هذه الاستضافة الرياضية الإنسانية الدولية، وتأكيد جدارتها في استقبال الأحداث العالمية وتنظيمها، كونها تمتلك أفضل المرافق والامتيازات التي تؤهلها لاستضافة أضخم الأحداث والبطولات العالمية.
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