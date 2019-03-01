ختام رائع لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى الجائزة الكبرى «دبي ٢٠١٩» التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم بعد 4 أيام من المنافسات القوية تخللها الروح الرياضية السامية للاعبين والمنافسة الشريفة والتحدي المشروع والإصرار على الفوز، إضافة إلى الروح الجماعية للقائمين والعاملين في البطولة لتشكل لوحة فسيفسائية أبهرت العالم عنوانها فزاع.

اختتم أصحاب الهمم في منتخبنا البطولة بميداليتين أحرزهما كل من أحمد الحوسني في رياضة رمي الرمح للرجال وعمير يونس في رياضة رمي القرص للرجال ليرفع رصيد منتخبنا إلى ١٢ ميدالية «٥ فضيات و٧ برونزيات»، وحلقت الجزائر بصدارة البطولة بعدد الميداليات حيث حصدت ٣١ ميدالية «١٦ ذهبية و٩ فضيات و٦ برونزيات» تبعتها ألمانيا بعدد ميداليات وصل ل١٦ ميدالية «٩ ذهبيات و٧ فضيات» وحلت بريطانيا ثالثاً بتحقيقها ١٥ ميدالية «٩ ذهبيات و٤ فضيات وبرونزيتان».

وأقيم حفل ختام مميز في الهواء الطلق على ملعب المنافسات حضره ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية وذيبان المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ومانع الكندي مدير رفاهية الموظفين في هيئة مياه وكهرباء دبي.

وشكر بالرقاد في كلمته كل المنتخبات واللاعبين المشاركين واللجان المنظمة والمتطوعين والرعاة على كل الجهود التي بذلت لإنجاح البطولة، كما أثنى بالرقاد على دور القيادة في دعم رياضة أصحاب الهمم وتوجه المجتمع باحتضان هذه الفئة من المجتمع.

وتم توزيع جوائز قيمة على اللاعبين المشاركين لرسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى نفوسهم كما هي عادة الإمارات التي لا تفوت فرصة لإبراز تسامحها وعطائها.

وفي مبادرة جميلة رحبت إدارة البطولة وإدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بعضو جديد في النادي قرر الانضمام لرياضات أصحاب الهمم أثناء مشاهدته لمنافسات البطولة التي كانت تعرض على قناة دبي الرياضية في منزله، لتحفزه على دخول مضمار رياضات أصحاب الهمم، ورحبت إدارة نادي دبي بعضوها الجديد الشاب سيف بحفاوة كبيرة وأعلنت انضمام سيف وقدمته للحضور أثناء الحفل وألهب حضور سيف أجواء الحفل بتقديمه الهدايا للاعبين المشاركين وخطابه لهم والحديث عن قصته، وعبر سيف عن سعادته البالغة بانضمامه وبالدعم الذي تلقاه في أول يوم له.

على خط متصل، شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى 2019 المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم من خلال الركن التراثي الذي ضم العديد من الحرف اليدوية، وركن التصوير التراثي، والضيافة والمأكولات التقليدية، وركن الحناء، إلى جانب الورش التدريبية التطبيقية للحرف التراثية، كما ساهمت بإقامة لوحة فنية جدارية تفاعلية للمشاركين من أصحاب الهمم.

وسعت دبي للثقافة من خلال هذه المبادرة المميزة إلى تعريف اللاعبين المشاركين والذين بلغ عددهم نحو 450 لاعباً من 45 دولة من حول العالم بالعادات والتقاليد والحرف التراثية الإماراتية، كما عمد فريق الهيئة إلى تقديم المأكولات الشعبية الإماراتية إلى المشاركين في البطولة.