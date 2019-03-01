نادي الشارقة يطلق «مختبر الابتكار الرياضي الأول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة أمس الأول «مختبر الابتكار الرياضي الأول» بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، تزامناً مع شهر الابتكار «الإمارات تبتكر»، وشارك الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الخبير في مجال الملكية الفكرية والابتكار في إلقاء محاضرة قيمة في الابتكار وربطه في المجال الرياضي وتم عرض أمثلة لتطبيقات الابتكار في المجال الرياضي والارتباط مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة للابتكار.

وحضر المختبر عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وشارك في المختبر نخبة من منتسبي وموظفي النادي ومشجعيه، كما تم عقد عشر جلسات عصف ذهني جانبية للحضور نوقش فيها عشرة محاور تركزت في كيفية استخدام الابتكار في عدة أمور أبرزها صناعة لاعب أولمبي، استقطاب اللاعبين والجماهير للنادي، استقطاب الرعاة، تعزيز صورة النادي وعلاقاته التشاورية مع المجتمع المحلي.

وقد خلص المختبر لعدد 65 فكرة منها 10 أفكار متميزة ويسعى النادي للعمل على تحقيقها لضمان الاستفادة من مخرجات هذه الفعالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للنادي.

وفي سياق آخر، عقد مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي اجتماعه الدوري الثامن، وناقش المجلس في جدول أعماله العديد من الموضوعات الإدارية والرياضية والبنود التنظيمية.

واعتمد مجلس الإدارة عدداً من المبادرات التي تطلقها اللجنة الثقافية والمجتمعية والمجلس الشبابي، بجانب اعتماد العديد من المشاركات في المجالات الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية والبحرية.