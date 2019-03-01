هجن الجماعة تتنافس اليوم على السيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق صباح اليوم ختام منافسات هجن الجماعة الذي تركض من خلاله نخب الأصائل على مدى 22 شوطاً منها 14 في الفترة الصباحية لفئة الحول والزمول يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

وتبدأ المنافسة الأقوى مع أشواط الفترة المسائية والشوط الرئيسي الأول المخصص للحول المحليات والجائزة سيف ذهبي ومليونان ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني المخصص للزمول المحليات يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثالث المخصص للحول المهجنات يحصل الفائز بالمركز الأول على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط الزمول المهجنات يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون ونصف المليون درهم.

وفي الشوط الخامس المخصص للحول الإنتاج المحلي يحصل صاحب المركز الأول على سيف ذهبي ومليونين ونصف درهم، وفي الشوط السادس المخصص للزمول المحليات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على بندقية ومليون ونصف درهم، وفي الشوط السابع المخصص للحول المهجنات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على سيف و2 مليون ونصف درهم، وفي آخر أشواط هجن الجماعة والزمول المهجنات الإنتاج يحصل الفائز بالشوط على بندقية ومليون ونصف درهم، ويحصل بقية الفائزين على جوائز نقدية قيمة حيث يحصل المركز الثاني في أشواط الحول المحليات والمهجنات المفتوح والإنتاج على جائزة نقدية قيمة مقدارها مليون درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني في شوط الزمول على 500 ألف درهم.

أما الفائز بالمركز الثالث في أشواط الحول فتصل قيمة الجائزة المخصصة له إلى 500 ألف درهم وفي الزمول 250 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الرابع في شوط الحول على 200 ألف درهم وفي الزمول على 100 ألف درهم، وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز الخامس في شوط الحول 100 ألف درهم و50 ألف درهم في شوط الزمول.