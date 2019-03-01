الاتحاد والأهلي بث مباشر بالدوري السعودي ديربي جدة

من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز جدة كذا أهلي وبحر أم جدة كذا اتي وبحر، أنشودة يختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد، وكلا منهما يرى نفسه الأجدر بلقب كبير جدة.

يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي، متغنياً بهما آنذاك لكنها تركت لفترة طويلة بعد وفاته، ولم تتداول بل أشبه بأنها نسيت من الجيل الحالي.

الرمز الأهلاوي الراحل الأمير عبدالله الفيصل (رحمة الله) كنا قد كتب في قصيدة كان من ضمنها: يسألوني عن جدة طول الدهر طول العمر.. جدة كذا أهلي وبحر يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي

وقبل سبعة أشهر أطلق طارق كيال اللاعب السابق في الأهلي تغريدة قال فيها “جدة أهلي وبحر” بجانب صورته واقفاً على ساحل البحر الأحمر وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

على الجانب الآخر، شنت الجماهير الاتحادية العديد من التغريدات والاعتراضات بأن جدة يشارك فيها نادي الاتحاد وليس الأهلي وحيداً.

يا هلا بديربي جدة