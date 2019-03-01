رئيس الفيفا: قطر غير قادرة على استضافة 48 منتخبا في كأس العالم 2022

أحمد هاني
ناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 مع الصحفيين، في العاصمة الإيطالية روما.
وقال إنفانتينو: "من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، اتخذنا قرارا بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا في نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءا من مونديال 2022 سيكون أمرا مختلفا".
ولمح الرئيس الفيفا إلى رغبة الاتحاد بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2022، قائلا: "إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلمَ لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟".
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