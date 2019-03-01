النشرة الرياضية.. التحقيق مع كهربا.. وإصابة السولية وإكرامي.. وقائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الخميس 28 فبراير.

وليد سليمان يقترب من العودة

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة بتروجيت والمقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.. للتفاصيل إضغط هنا

إكرامي يعلن مدة غيابه عن الملاعب للإصابة

أعلن شريف إكرامي حارس الأهلي، إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مران الفريق اليوم الخميس.. للتفاصيل إضغط هنا

بعد إكرامي.. إصابة السولية وأشعة تحدد موقفه من تدريبات الجمعة

اشتكى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، من بعض الآلام في العضلة الأمامية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.. للتفاصيل إضغط هنا

صافرة " سودانية" لإدارة مباراة منتخبي مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة منتخبي مصر والنيجر إلى طاقم حكام "سوداني" بصافرة رينج نيير مالونج.. للتفاصيل إضغط هنا

26 لاعبًا.. شوقي غريب يعلن قائمة الأولمبي استعدادًا لمالاوي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة التي تستعد للدخول في معسكر في الثامن من مارس المقبل استعدادًا لمواجهة مالاوي وديًا في إطار برنامج الاستعداد لخوض نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. للتفاصيل إضغط هنا

الزمالك يُعلن مدة غياب مصطفى فتحي

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لاعب الفريق خضع لجراحة وسيغيب عن التدريبات فترة لا تقل عن 6 أسابيع.. للتفاصيل إضغط هنا

كهربا يوضح في تحقيقات الزمالك.. أسباب بصقه على الجمهور ومشادة أوباما

أوضح محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك خلال التحقيقات التي خضع لها من جانب الشئون القانونية الأسباب التي أدت إلى بصقه على جمهور ناديه أثناء استبداله في مباراة بترو أتليتكو، والمشادة التي جمعته بيوسف "أوباما" زميله في الفريق.. للتفاصيل إضغط هنا

متخطيًا الإسماعيلي.. الجونة يخطف فوزًا صعبًا أمام بتروجت

فاز فريق الجونة على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.. للتفاصيل إضغط هنا

بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفًا في كأس تركيا

صنع محمود حسن "تريزيجيه" هدفًا التعادل لصالح قاسم باشا في إياب ربع نهائي كأس تركيا أمام بلدية آكهيسار سبور على ملعب رجب طيب أردوغان.. للتفاصيل إضغط هنا

بالفيديو.. يوم سيء للمحترفين المصريين.. خروج من الكأس.. وهزيمة قاسية

الخميس 28 فبراير.. يوم لن يتمنى المحترفون المصريون أن يواجهوا مثله خلال الفترة المقبلة فالشهر الذي يكتب أخر يوم به لم يشهد أي فوز أو نتيجة إيجابية لأي لاعب من محترفينا في الخارج.. للتفاصيل إضغط هنا

غياب 6 لاعبين عن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو بالكونفدرالية

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي ستتوجه إلى أنجولا الجمعة.. للتفاصيل إضغط هنا

كاف يوضح.. كيف ستشارك الأندية المصرية في بطولاته رغم عدم انتهاء المسابقات؟

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كيف سيتم التعامل مع الموقف الذي تعيشه كرة القدم المصرية حاليًا، حيث لن يتم حسم اسم الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية في الموعد المطلوب لإرسال أسماء الأندية.. للتفاصيل إضغط هنا