شوقي غريب: ضم نجل شوبير للمنتخب الأوليمبي ليس مجاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

رفض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي اعتبار قراره بضم حارس الأهلي مصطفى شوبير لفريقه بأنه يستند على المجاملة لنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه أحمد شوبير قال غريب:"لا أعرف المجاملات، لدي هدف يكمن في الوصول إلى دورة الألعاب الأوليمبية، فهل سينفعي شوبير بمنصبه في الاتحاد إذا فشلت في مهمتي".

وأضاف غريب:"لو لم أنجح في تحقيق هدفي سأرحل في كل الأحوال، هذا ما يحدث دائماً مع المدربين الذي يفشلون في تحقيق المطلوب منهم".

وتابع مدرب المنتخب الأوليمبي:"لدي ابن يلعب كرة القدم وأمر بما تمر به الآن (موجهاً حديثه لأحمد شوبير)"، مضيفاً:"أنظر إلى ضميري وأقوم بمراعاة عملي بما يرضي الله".

وأنهى شوقي غريب قائلاً:"الاختيارات تكون بناءً على قوائم يضعها كل المدربين في الجهاز الفني المشهود لهم بالاحترام، لا أختار اللاعبين بمفردي".