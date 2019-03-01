البرازيل تضم فينيسيوس جونيور لأول مرة

قال مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي، اليوم الخميس، إنه “استدعى مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، لأول مرة وسيسافر مع الفريق لخوض مباراتين وديتين في مارس اذار أمام بنما وجمهورية التشيك.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد دفع نحو 46 مليون يورو (39.6 مليون جنيه استرليني) لنادي فلامنجو مقابل الحصول على خدمات اللاعب في 2017 وكان عمره وقتها 16 عاماً رغم أنه شارك مرتين فقط كبديل مع النادي المنتمي لريو دي جانيرو.

وانتقل إلى العاصمة الإسبانية العام الماضي.

وأبلغ تيتي الصحافيين في إشارة إلى فينينيوس (18 عاماً) “يلعب في ناد ينافس على ألقاب كثيرة. أرغب في تطوير قدراته ومساعدته على التقدم”.

وتابع “مشاركته في مباريات والانضمام لزملائه في منتخب البرازيل وارتداء قميص منتتخب بلاده من الأمور المهمة له”.

ويغيب القائد نيمار عن التشكيلة بسبب مشكلة في القدم أبعدته عن صفوف باريس سان جيرمان منذ يناير كانون الثاني.

كما استبعد المدرب فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومارسيلو ظهير ريال مدريد.

ومن بين اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب إيدر ميليتاو مدافع بورتو ولوكاس باكيتا لاعب الوسط المهاجم في نادي ميلانو وداني الفيس لاعب باريس سان جيرمان.

وتلعب البرازيل مع بنما في بورتو البرتغالية في 23 مارس (آذار) وتواجه جمهورية التشيك في براج بعدها بثلاثة أيام.

وفاز بطل العالم خمس مرات بكل مبارياته الست التي خاضها منذ خروجه من دور الثمانية لكاس العالم في روسيا في يوليو (تموز) الماضي.

وسيخوض مبارياته الرسمية المقبلة في كأس كوبا أمريكا التي تنطلق في ساو باولو صيف العام الجاري.