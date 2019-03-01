رياضة | طلعت يوسف: الإتحاد السكندري خرج من "الباب الكبير" بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: الإتحاد السكندري خرج من "الباب الكبير" بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، بما حققه الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وبلوغه دور الثمانية بالبطولة قبل الخروج على يد الهلال السعودي.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الإتحاد السكندري خرج من الباب الكبير، وأدي ما عليه في البطولة العربية رغم ما واجهه من صعوبات وفوارق فنية مع باق الأندية".

وكان الاتحاد السكندري ودع البطولة العربية بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

وتحدث طلعت يوسف عن الأهلي والمنافسة في الدوري قائلا: "عودة الأهلي للمنافسة في الدوري "طبيعية"، لإن شخصيته وطبيعة لاعبيه ماعندهمش كلمة مستحيل بالإضافة إلى تدعيمات يناير ساعدت على عودة الفريق بقوة".

وتابع: " أعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الاهلي والزمالك على لقب الدوري".

وأتم تصريحاته: " ستظل المنافسة قائمة على لقب الدوري الممتاز حتي الأسابيع الاخيرة".