رياضة | عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلامي رياضي يفجرها: أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر بأنه ستلوح في الأفق أزمة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني بسبب أزمة الملابس، حيث تعاقد محمد صلاح مع إحدى الشركات وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة أخرى منافسة.

وطالب اتحاد الكرة الفرعون المصري بارتداء قميص الشركة المنافسة ولكن صلاح رفض طلبهم.

وطالب مهيب اتحاد الكرة بضرورة حل الأزمة قبل أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

محمد صلاح يثير غضب الجماهير

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أثار غضب الجماهير المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، وتظهر على وجهه ابتسامة عريضة، احتفالًا بالفوز الكاسح لفريقه على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير المصرية محمد صلاح بعد نشر صورته وعلي وجهه ابتسامة عريضة دون مراعاة حزن المصريين بسبب الحادث الأليم، وأخذ البعض يقارن تصرفه مع تصرف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة والذي حرص على الظهور بملابس سوداء كاملة خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس".

واعتبرت الجماهير المصرية تصرف النجم المصري "سقطة" كبيرة بالنسبة له حيث لم يراعي حالة الحداد في مصر.

وانفجر قطار أمس في محطة مصر مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا وصل لنحو 100 فرد ما بين قتلى وجرحي.

وكان محمد صلاح علق على الحادث عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".