رياضة | رافينيا: فينيسيوس لاعب مذهل.. وهذا سبب انتقاد كوتينهو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رافينيا: فينيسيوس لاعب مذهل.. وهذا سبب انتقاد كوتينهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رافينيا لاعب وسط برشلونة الإسباني أن زميله فيليبيي كوتينهو لاعب جيد جدا، وعندما لا يبرز يتم انتقاده، لكنه يساعد الفريق كثيرا، هو يملك جودة كبيرة، لذلك يتم انتقاده عندما لا يظهرها.

وقال رافينيا في تصريحات صحفية: "فينيسيوس لاعب مذهل، لقد فاجئني، لأنني رأيته بالفعل في فلامنغو، وفي منتخب البرازيل، لكن المستوى الذي يظهره في فريق من حجم ريال مدريد مثير للإعجاب، بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في ريال مدريد حاليا".

وأضاف: "البارسا الان اكثر عمودية، واللعب بشكل عمودي مهم، ولكن ايضا هناك الاستحواذ، الذي هو في جذور الفريق، نحن الان اكثر فتكا هجوميا".

وواصل: "عندما تصل المباريات الهامة، لا يوجد أي تعب، وهناك دافع، ويعطي الفريق كل شيء، وعندما تحين ساعة الحقيقة، فإن الفريق يتفاعل كما ينبغي".

واختتم: "اصابتي طويلة لمدة ستة أشهر، لكنني لا أرغب في تحديد مواعيد نهائية، أتمنى أن أتمكن من التدريب مع الفريق قبل نهاية الموسم، لكني أشك في قدرتي على المنافسة".