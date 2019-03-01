رياضة | الماركا تفتح النار على راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا تفتح النار على راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت تقارير صحفية إسبانية سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إيقاف اللاعل لمدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم الخميس رسميًا إيقاف راموس لمدة مباراتين، على خلفية تعمده الحصول على إنذار في مواجهة ريال مدريد وأياكس، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن أقل شيء يمكن قوله للاتحاد الأوروبي بعد إصدار قرار بتوقيع عقوبة على راموس هو شكرًا، بسبب الحصول على إنذار والاعتراف بالواقعة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن راموس لم يكن في حاجة إلى البحث عن إنذار أمام أياكس، لأن قائد النادي الملكي قلل من شأن الخصم الذي خلق العديد من الفرص أمام الميرنجي.

وشددت ماركا على أن قرار سيرجيو بالحصول على بطاقة صفراء كان خاطئًا، وأنه أخطأ عندما اعترف للصحفيين عقب نهاية المباراة، بتعمده نيل إنذار، وكأنه لا يعرف عواقب أفعاله.