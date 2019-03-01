رياضة | أحمد شوبير ينعي شهداء محطة مصر ويُشيد بـ"المنقذين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير ينعي شهداء محطة مصر ويُشيد بـ"المنقذين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الاعلامي أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة المصري شهداء حادث محطة مصر والذي وقع أمس الأربعاء، مطالبًا بمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": "رحم الله شهداء محطة مصر وأكيد سيتم محاسبة من تسبب في هذه المناظر المؤلمة الموجعة بسبب الإهمال واللامبالاة رحمهم الله ونحتسبهم عنده من الشهداء".

وأضاف : "في ظل هذا الإهمال دايما يظهرلك ناس تديك أمل وتبينلك المعدن المصري الأصيل المحترم وليد مرضي ومحمد عبد الرحمن يرموا نفسهم على الناس علشان ينقذوهم، هو ده المصري ويبقى المعدن المصري الأصيل لكل مواطن محترم بيحب بلده بيظهر في الأزمات".

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أثار غضب الجماهير المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، وتظهر على وجهه ابتسامة عريضة، احتفالًا بالفوز الكاسح لفريقه على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير المصرية محمد صلاح بعد نشر صورته وعلي وجهه ابتسامة عريضة دون مراعاة حزن المصريين بسبب الحادث الأليم، وأخذ البعض يقارن تصرفه مع تصرف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة والذي حرص على الظهور بملابس سوداء كاملة خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس".

واعتبرت الجماهير المصرية تصرف النجم المصري "سقطة" كبيرة بالنسبة له حيث لم يراعي حالة الحداد في مصر.

وانفجر قطار أمس في محطة مصر مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا وصل لنحو 100 فرد ما بين قتلى وجرحي.

وكان محمد صلاح علق على الحادث عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".