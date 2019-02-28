اونلاين | دوري بلس: بث مباشر مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

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وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة عبر قناة دوري بلس الأولي والرياضية السعودية الأولى، بث مباشر مباراة الشباب والنصر dawri plus الاسطورة.

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نتيجة المباراة:

انطلاق المباراة بعد قليل

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