الان تتابع النصر يهزم الشباب بهدف “حمدالله” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365
وصل النصر إلى النقطة رقم 49 وذلك بعد فوزه على الشباب بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبذلك يحتفظ النصر بوصافة الدوري في حين بقي الشباب على نفس النقاط 40 في المركز الثالث.
وسجل للنصر المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقه 38 من ضربة ركنيه في الشوط الأول بعد أن سقطت الكرة من الحارس فاروق بن مصطفى تابعها بنجاح مهاجم النصر لتستقر في شباك المرمى.
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