شكرا لقرائتكم خبر عن السفاح: «سواريز» يحقق رقمًا قياسيًا فى «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كما هى عادته، ظهر الأوروجايانى لويس سواريز بشكل مميز مع الفريق الكروى الأول بنادى برشلونة أمام ريال مدريد، ونجح فى تأهل فريقه إلى نهائى كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على الميرنجى بنتيجة 3 /0، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب بطولة كأس الملك.

حقق لويس سواريز رقمًا قياسيًا جديدًا، وأصبح هداف الكلاسيكو منذ قدومه إلى برشلونة فى 2014، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزى. وفى حال احتساب هدف رافائيل فاران لصالح الأوروجايانى سيصبح إنجازًا إضافيًا بالتسجيل فى ملعبى «كامب نو» و«سانتياجو برنابيو».

لم يسبق «لويزيتو» فى تحقيق هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسى حينما أحرز هاتريك فى كامب نو بالدورى موسم 2006-2007، ثم آخر فى سانتياجو برنابيو فى موسم 2013-2014. كما نجح فيرينتس بوشكاش لريال مدريد فى تسجيل هاتريك فى دورى 1962-1963 فى الكامب نو ثم فى البرنابيو فى الموسم التالى له.

ومنذ انضمامه للنادى الكتالونى، فإن الأوروجايانى أكثر من سجل فى الكلاسيكو بواقع 11 هدفًا فى 13 مباراة بجميع البطولات.

وهز سواريز شباك ريال مدريد بهدف أول فى الدقيقة 50، قبل أن يعود ويسجل هدفه الشخصى الثانى والثالث لبرشلونة فى الدقيقة 73 عبر ركلة جزاء، ليمنح فريقه تأشيرة العبور للنهائى.

وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إلى أن هذا الهدف هو رقم 11 للمهاجم الأوروجايانى فى شباك ريال مدريد بكل البطولات. وبات الفريق الملكى بذلك الضحية المفضلة للويس سواريز منذ قدومه إلى برشلونة فى صيف 2014 قادماً من ليفربول الإنجليزى. ويحتل فالنسيا وإشبيلية المركز الثانى فى قائمة ضحايا لويس سواريز، حيث زار شباك كل فريق منهما فى عشر مناسبات، بينما يأتى ريال بيتيس وإسبانيول فى المركز الثالث بـ9 أهداف. وبذلك سيخوض برشلونة النهائى السادس له على التوالى فى المسابقة التى يحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها بواقع 30 مرة.

وبشكل عام منذ 2008 لم يغب برشلونة عن خوض نهائى كأس الملك سوى مرتين عامى 2010 - 2013.

أما ريال مدريد، ففشل فى بلوغ النهائى بعدما وصل له عام 2014 وتوج به آنذاك على حساب برشلونة نفسه. وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا لمواجهته فى مباراة نهائى كأس ملك إسبانيا.

فى نفس السياق، رغم الفوز الكبير الذى حققه برشلونة على غريمه اللدود ريال مدريد، إلا أن عقدة النجم الأرجنتنى ليونيل ميسى لا تزال مستمرة فى هذه البطولة. وتتمثل العقدة فى عدم قدرة «البرغوث» على تسجيل أى هدف فى شباك الميرنجى فى تلك البطولة، رغم أنه يعد الهداف التاريخى للكلاسيكو برصيد 27 هدفا.

ويملك ميسى سجلا رائعا فى مواجهات الكلاسيكو، إذ خاض «الساحر الأرجنتينى» حتى الآن 40 مباراة أمام ريال، وهو خامس أكثر اللاعبين مشاركة فى تلك المواجهات النارية. وتمكن البرغوث من زيارة شباك الملكى فى جميع المسابقات باستثناء كأس الملك، ليسجل فى مرماه 18 هدفاً فى الليجا، و6 أهداف فى مباريات السوبر الإسبانى، وهدفين فى دورى أبطال أوروبا.

وساهم ميسى أيضا فى إحراز 4 من أهداف برشلونة الستة الماضية بمعقل الميرنجى فى استاد بيرنابيو فى جميع المنافسات، إذ سجل 3 وصنع هدفا.

من جانبه تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن قيادته فريقه إلى الفوز على ريال مدريد، فى إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

وقال «سواريز»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «ارتقينا إلى سمعة هذا النادى بكوننا الأفضل فى العالم، هذا دليل آخر على مدى كفاءة هذا الفريق، الناس تواصل الحديث عن عدم اهتمامنا بالكأس، لكننا أظهرنا أننا نريد الحصول على كل لقب».

وأضاف: «كنا نعلم صعوبة المجىء إلى سانتياجو برنابيو، لكننا نملك فرصة كبيرة لخوض المباراة النهائية مرة أخرى».

وتابع الأوروجايانى: «كنا الطرف الأفضل أمام فريق مذهل، وهو أمر صعب على ملعبه، وفزنا بفارق كبير. عانينا لتحقيق الفوز، لكن فى المجمل قدمنا أداء جيداً».

وأتَمَّ: «كأس ملك إسبانيا يحظى بتقديرنا، وريال مدريد أراد الفوز باللقب أيضاً، الكثيرون من الجماهير وصلوا لصنع أجواء رائعة، لذا لن نتقبل أى عذر بوصفها بطولة صغيرة».

فيما سخر جيرارد بيكيه، قائد الفريق الكروى الأول بنادى برشلونة، من الغريم التقليدى ريال مدريد، عقب الإطاحة به من نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

وقال بيكيه بشأن الانتقادات الموجهة للفريق حول الفوز دون تقديم أداء مقنع، وذلك فى تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «نحن محظوظون للفوز بالعديد من المباريات هنا وبنتائج كبيرة، أن تأتى إلى البرنابيو والفوز بثلاثة أهداف لصفر دون تقديم أداء جيد أمر أقبله شخصياً، لا مشكلة عندى».

وأضاف: «سنحاول الفوز بها، ولكن لدينا مباراة السبت سنفكر بها أولاً. فى كل هذه السنوات الماضية وصلنا إلى العديد من المباريات النهائية وفزنا بها».

وعن مستوى ميسى قال: «برشلونة ليس فقط ليو ميسى، الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة، إنه الأفضل فى التاريخ، لكن الفريق كان فى المستوى، رغم أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا».

وعلق بشأن احتجاجات على تقنية الفيديو: «إذا كان التليفزيون فى إسبانيا يخصص وقتا أقل للحديث عن تقنية الفيديو ويركز على المحاكمات غير العادلة للسجناء السياسيين سيكون حال البلد أفضل».