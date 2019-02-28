شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم عدد من الجزائريين واجب العزاء لأعضاء بعثة الإسماعيلى فور وصولها لمطار هوارى بومدين الدولى، فى ضحايا الحادث الأليم بمحطة مصر، ويستعد الدراويش لملاقاة شباب قسنطينة فى الجولة الرابعة بدور المجموعات، بدورى أبطال أفريقيا، والمقررة غدا السبت. يترأس بعثة الفريق بالجزائر المستشار محمد الكلية، بينما ضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا، وتخلف عن السفر مع الإسماعيلى سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، الذى تعرض لوعكة صحية، بجانب محمود متولى، قائد الفريق، الذى يعانى بمزق فى العضلة الأمامية. من جانبه، اتفق البلجيكى سيدومير يانفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، على مراحل استشفاء لاعبيه مع الدكتور صالح الشامى، طبيب الدراويش. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح أمس الخميس بمقر إقامة الفريق بالجزائر، خاصة أنه يسعى لتجنب إرهاق وإجهاد اللاعبين بسبب ضغط المباريات، كما حرص سيدومير على الاطمئنان على حالة لاعبه الشاب محمود عبد العاطى «دونجا».

وأكد طبيب الدراويش أن اللاعب سيخضع لاختبار طبى لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه. ويذكر أن دونجا تعرض لمزق خفيف فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدورى العام. ويعكف سيدومير على معالجة بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى المرحلة الماضية والتى أدت إلى تراجع النتائج فى البطولات المحلية والأفريقية. وأكد مدرب الدراويش ثقته فى قدرات لاعبيه بعدم التأثر بالأجواء الجماهيرية المنتظر حضورها للمباراة، خاصة أن الفريق يستطيع التغلب على هذه الصعوبات. وينتظر أن يضع المدير الفنى اللمسات الأخيرة على الخطة خلال المران الختامى المقرر اليوم. من جانبه أكد محمد الكلية، رئيس بعثة الدراويش، أن هناك تركيزا كبيرا لدى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء المقبل للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية. وتابع أن البعثة تأثرت بعد سماع خبر الحادث الأليم بمحطة مصر، مضيفًا أنه يتوجه بخالص التعازى للشعب المصرى. وأعرب رئيس البعثة عن سعادته الكبيرة بالاستقبال المميز، الذى حظيت به البعثة عند وصولها إلى الجزائر، وقال: لم أجد العبارات التى أوجهها إلى إدارة شباب قسنطينة، صراحة لم نكن نتوقع أن نحظى بهذا الاستقبال الحار، ولم نشعر أبدا بأننا غرباء فى بلد المليون شهيد. وأسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة لطاقم تحكيم سودانى يتكون من الفاضل محمد حسين حكم ساحة، ووليد أحمد على مساعد أول، ومحمد عبد الله إبراهيم مساعد ثان، ومعتز عبد الباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.