شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تسخر من ريال مدريد بعد ثلاثية «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على الفوز العريض الذى حققه برشلونة على ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب «سانتياجو برنابيو» فى «إياب» نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

وصعد برشلونة لنهائى كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على ريال مدريد بنتيجة 4/1، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وعنونت صحيفة «سبورت»: «أسياد البرنابيو.. برشلونة يذل ريال مدريد مجدداً.. البلوجرانا يصعد لنهائى الكأس للمرة السادسة على التوالى بعد الفوز الكبير على الأبيض».

وكتبت صحيفة «آس»: «الريال 0- 3 البارسا.. فينيسيوس يلعب وسواريز يقتل.. الريال كان يطالب بضربتى جزاء وحالة تسلل لم تُحتسب خلال هدف برشلونة الثانى.. ميسى لم يفعل شيئاً».

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فكتبت: «النهاية القاتلة.. برشلونة يتأهل لنهائى الكأس للمرة السادسة.. الحسم كان فى البيرنابيو.. ثنائية من لويس سواريز وهدف بالخطأ من فاران فى مرماه».

فى حين عنونت صحيفة «ماركا»: «الفرق بين التسامح وعدم التسامح.. ريال مدريد سيطر على المباراة بشكل كامل لكن برشلونة تأهل بعدما قدم شوطا ثانيا مختلفا.. فينيسيوس قدم عرضاً رائعاً ولكن دون أن ينجح بالتسجيل».

ووصفت صحيفة «ليسبورتيو» لويس سواريز بـ«المدمر» بعدما سجل ثنائية فى فوز برشلونة على ريال مدريد.

أما صحيفة «البرنابيو» فعنونت: «الضربة القاضية.. ريال مدريد أضاع فرصاً تهديفية محققة بواسطة فينيسيوس بينما البارسا تأهل لنهائى الكأس».

فى نفس السياق، لم يستطيع «سيرجيو ريجيلون» الظهير الأيمن الشاب لفريق ريال مدريد، من تمالك نفسه حيث بكى بشدة بعد هزيمة فريقه أمام برشلونة بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

وشارك ريجيلون كأساسى فى تلك المباراة على حساب البرازيلى «مارسيلو» الذى شاهد المباراة من على مقاعد البدلاء، فى ظل تراجع مُستواه مؤخرًا.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن «ريجيلون» دخل فى نوبة بكاء عقب صافرة النهاية بعد أن ودع فريقه المسابقة من نصف النهائى.

وأشارت الصحيفة إلى أن «لوكاس فاسكيز»، جناح ريال مدريد، حاول تهدئة «ريجيلون» الذى لم يستطع التماسك بعد هزيمة فريقه القاسية.

وكان ريجيلون واحدًا من أفضل لاعبى ريال مدريد خلال المباراة، حيث كان قريبًا من إحراز هدف فى الشوط الأول، لكن الحارس «تير شتيجن» تصدى للكرة. فى سياق آخر، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، وجه كلمات نارية إلى زملائه فى الفريق لحظة احتفال فريق برشلونة بالهدف الثالث.

وقالت الصحيفة إن راموس طالب زملاءه بعدم منح فرص إضافية للخصم من أجل تسجيل مزيد من الأهداف خلال الكلاسيكو الذى أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجى.

وقال راموس: «لا تدعوهم يسجلوا سداسية»، فى إشارة إلى تخوف قائد النادى الملكى من تكرار سيناريو الهزيمة القاسية فى مواجهة الذهاب فى الدورى حين خسر الريال ١/٥.

ويستعد الفريقان لمواجهة أخرى غدًا، وذلك ضمن منافسات بطولة الدورى الإسبانى «الليجا».