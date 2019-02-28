شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم والشاب خالد فى حفل قرعة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى أن اختيارات المدير الفنى للمنتخب الوطنى، خافيير أجيرى، لم تشهد مجاملات لبعض اللاعبين ولم تظلم لاعبين آخرين، .

وأشار المصدر إلى أن المدير الفنى حاليا فى فترة إحلال وتجديد، ويرغب فى النزول بمعدل الأعمار السنية للاعبين، حتى يبنى منتخبا للمستقبل، وأضاف المصدر أن أجيرى ينوى على الأقل ضم 5 لاعبين شباب خلال البطولة المقبلة، ومن الممكن أن يزيد عددهم على حسب تألقهم خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص بعض الأسماء التى كان من المتوقع أن تتواجد خلال المعسكر الحالى، أمثال عبد الله جمعة، وعبد الله السعيد، قال المصدر إن جميع اللاعبين مهمون للمنتخب بشكل كبير، وتحديدا عبد الله جمعة وعبد الله السعيد، لكن هذا المعسكر له هدف معين وهو تجربة اللاعبين الشباب.

من ناحية أخرى، طلب أجيرى ضرورة عقد جلسة مع خبير تغذية، خلال الفترة المقبلة، للتنسيق معه حول البرنامج الغذائى للاعبين خلال شهر رمضان، حتى لا تتأثر أوزان اللاعبين قبل البطولة، خصوصا أن الشهر الفضيل سينتهى فى شهر 6، وهو الشهر الذى سيشهد إقامة البطولة.

فى شأن مختلف، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشاب خالد، وحكيم، لإحياء حفل قرعة أمم أفريقيا فى الأهرامات، المقرر إقامتها فى إبريل المقبل، ووقع الاختيار على النجم الجزائرى، والنجم المصرى الكبير، نظرا لما يتمتعان به من شعبية كبيرة لإحياء الحفل.