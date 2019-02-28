ايكاردي : أحب ألوان إنتر ..و لكن ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل

خرج النجم الارجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان عن صمته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة إلى النادي الإيطالي وجماهيره أكد خلالها أنه يعشق النادي وجماهير لكن هناك صعوبات كبيرة في سبيل تجديد عقده واللعب لـ "الأفعاعي" لمواسم جديدة .

وقال إيكاردي عبر حسابه على انستغرام يوم الخميس ”أحب ألوان إنتر الذي في الأوقات الصعبة أظهر حبه الحقيقي. لكن ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل“.

وكسر المهاجم الأرجنتيني حاجز الصمت بعد أسابيع من مشاكل مع إنتر ميلان بسبب المماطلة في تجديد عقده ما تسبب في سحب شارة القيادة منه وابتعاده عن مباريات الفريق المحلية والأوروبية.

ورغم أن إيكاردي هداف الفريق في الدوري اخر أربعة مواسم إلا أن إنتر فاز في اخر مباراتين بدونه حيث تغلب بهدف نظيف على رابيد في فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي ثم 2-1 على سامبدوريا يوم الأحد الماضي.

وتابع"قررت البقاء في إنتر رغم الصعوبات التي مر بها الفريق. وفي الوقت الذي كان يعاني فيه الفريق وزادت أقاويل بشأن عدم القدرة على تحقيق أي شيء. ورغم كل ذلك قررت البقاء. وكثيرا ما شاركت وأنا مصاب رغم نصائح الأطباء بهدف واحد هو بذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

ثم تحدث إيكاردي البالغ عمره 25 عاما علاقته مع الفريق والإقامة في ميلان قائلا ”حققت حلمي بقيادة إنتر للعودة للمنافسة في دوري الأبطال. رفضت الكثير من العروض وفضلت البقاء لتحقيق هذا الحلم. بذلك قصارى جهدي لإنتر سواء داخل أو خارج الملعب لكن في هذه اللحظة لا أشعر بأي احترام تجاهي ممن يديرون النادي“.

وأختتم "لا أعرف ما إذا كان هناك في هذه اللحظة الحب والاحترام من مسؤولي الإنتر تجاهي. في العائلة يمكن أن يحدث أشياء كثيرة سواء جميلة أو سيئة وبالحب يمكن التغلب على أي صعاب ويمكن تحمل الكثير . فهذه هي القيم التي طالما ناضلت من أجلها في علاقتي مع إنتر".

وتصدر اللاعب البالغ عمره 25 عاما قائمة الهدافين بالفريق الايطالي في آخر أربعة مواسم ويتصدر الترتيب أيضا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف رغم أنه لم يهز الشباك منذ فترة.