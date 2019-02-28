تقرير.. مانشستر يونايتد يحدد المقابل المادي للوكاكو

أشار تقرير إيطالي عن نادي مانشستر يونايتد للمقابل المادي الذي يريدالحصول عليه، من أجل الاستغناء عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتبعًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن مانشستر يونايتد، مستعد لمناقشة العروض التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، للتخلي عن خدمات لوكاكو.

ويحظى المهاجم البلجيكي حتى الآن باهتمام كل من إنتر ميلان ويوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويريد النيراتزوري، أن يتعاقد مع بديل للأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي لا يشارك حاليًا في مباريات الفريق، وتواجه الإدارة صعوبات في تجديد عقده.

أما يوفنتوس، فيبحث عن مهاجم بسبب تقدم عمر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل للأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر أن لوكاكو فقد في الموسم الحالي مقعده الأساسي في هجوم مانشستر يونايتد لصالح الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، قبل أن يعود النجم البلجيكي مؤخرًا للمشاركة بانتظام بسبب تعدد الإصابات في الخط الأمامي للشياطين الحمر.