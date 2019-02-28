شكرا لقرائتكم خبر عن «التأديب» توقف راموس مباراتين في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (باريس)

أعلنت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إيقاف مدافع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس مباراتين لتعمده نيل بطاقة صفراء ضد أياكس امستردام الهولندي خلال مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان قلب الدفاع الدولي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، الى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي - بسبب تراكم الإنذارات - عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلا من المخاطرة بنيل انذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.

وبموجب هذا القرار، سيغيب راموس عن إياب ثمن النهائي في 5 مارس المقبل، وعن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه الى هذا الدور.