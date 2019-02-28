نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم الخميس في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي اليوم في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقي النصر والشباب في مباراة مرتقبة حيث تنتظر جماهير النصر تفوق فريقها والحصول على النقاط الثلاث لتقليل فارق النقاط بين فريقها والهلال لثلاث نقاط قبل مباراته غدا مع الفيصلي.

ويأمل العديد أن تكون المواجهة على قدر عالي من الندية حيث أكد المدرب الموطني خالد الفرحان أن المواجهة من الممكن أن تكون الأهم هذا الموسم حيث يتميز الشباب بصلابة دفاعه بينما يتميز النصر بقوة هجومه بالاضافة للتحفيز من قبل الادارتين.

نتيجة مباراة النصر والشباب

بداية عمليات الاحماء الخاصة بالفريقين

دقائق على بداية اللقاء

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 12: تسديدة من جوليانو بعد تمريرة أحمد موسى والحارس يمسك بها

الدقيقة 16: أخطر هجمات اللقاء للشباب على أكثر من مرة والهدف الأول يضيع

الدقيقة 38: عبدالرزاق حمد الله يسجل الأول للنصر بطريقة رائعة

نهاية شوط المباراة الاول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: خطأ لصالح الشباب في منتصف الملعب وانذار لأمرابط

الدقيقة 75: استمرار تقدم النصر بهدف نظيف والشباب يضغط

نهاية المباراة بفوز النصر 1-0

مباراة النصر والشباب

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة حيث يستضيفها ستاد الملك فهد الدولي وقد طالب سعود آل سويلم رئيس النصر الجماهير بمؤازرة الفريق من خلال التواجد وبكثافة في المدرجات للتشجيع وليستمر النصر في عروضه القوية وتحقيق الانتصارات.

مباراة النصر والشباب

ويسعى الشباب لفك عقدة النصر في السنوات الأخيرة حيث لم يحقق الفريق الفوز على النصر منذ عام 2016، وحقق النصر الفوز في المباريات الأربعة الأخيرة بنتيجة 1-0 في الدوري ولكن تاريخيا قبل لك كان الشباب منافسا قويا للنصر حيث اتسمت المواجهات بينهما بالندية بينما وعد مدرب الشباب الجماهير بالفوز على النصر لاثبات قدرة فريقه أمام الجميع.