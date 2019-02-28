القاهرة - مصراوي
أوضح محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك خلال التحقيقات التي خضع لها من جانب الشئون القانونية الأسباب التي أدت إلى بصقه على جمهور ناديه أثناء استبداله في مباراة بترو أتليتكو، والمشادة التي جمعته بيوسف "أوباما" زميله في الفريق.
وقال كشف مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لـ"مصراوي"، عن إجابات كهربا بخصوص واقعة البصق ومشادة أوباما، حيث أوضح في الواقعة الأولى كان رد فعل على الهتافات التي وجهت ضده، أما الثانية فكان موقف وانتهى سريعا.
وبخصوص واقعته من جمهور الزمالك قال أنه يكن كل...
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يوضح في تحقيقات الزمالك.. أسباب بصقه على الجمهور ومشادة أوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.