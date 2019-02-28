كهربا يوضح في تحقيقات الزمالك.. أسباب بصقه على الجمهور ومشادة أوباما

القاهرة - مصراوي

أوضح محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك خلال التحقيقات التي خضع لها من جانب الشئون القانونية الأسباب التي أدت إلى بصقه على جمهور ناديه أثناء استبداله في مباراة بترو أتليتكو، والمشادة التي جمعته بيوسف "أوباما" زميله في الفريق.

وقال كشف مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لـ"مصراوي"، عن إجابات كهربا بخصوص واقعة البصق ومشادة أوباما، حيث أوضح في الواقعة الأولى كان رد فعل على الهتافات التي وجهت ضده، أما الثانية فكان موقف وانتهى سريعا.

وبخصوص واقعته من جمهور الزمالك قال أنه يكن كل...