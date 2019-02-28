كاف يوضح.. كيف ستشارك الأندية المصرية في بطولاته رغم عدم انتهاء المسابقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كيف سيتم التعامل مع الموقف الذي تعيشه كرة القدم المصرية حاليًا، حيث لن يتم حسم اسم الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية في الموعد المطلوب لإرسال أسماء الأندية.

تعقد موقف البطولات المصرية بعدما قرر الأمن تأجيل مباريات بطولة الكأس، ثم أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن البطولة قد تُستكمل عقب نهاية أمم إفريقيا في يوليو المقبل.

عدم حسم المسابقات، يجعل الأزمة الأكبر التي تواجه الأندية المصرية هو تحديد المشاركين في بطولتي إفريقيا سواء، والمنتظر انطلاق الموسم الجديد منهما في 9 أغسطس المقبل.

وتحدث "يلا كورة" إلى شيهو ديكو عضو لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي من أجل استيضاح الموقف، والحول المحتمل اللجوء لها.

وأوضح شيهو موعد إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في الموسم المقبل 2019-2020، قائلًا: "أعتقد أن موعد إرسال أسماء الأندية سيكون بين مايو ويونيو، بينما ستقوم الأندية بتسجيل مشاركتها وقوائمها في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، حيث أن البطولة ستنطلق في أغسطس."

وتحدث عن إمكانية طرح حلول لموقف الأندية المصرية حيث لن تختتم المنافسات قبل أغسطس: "حسنا. لا يمكن أن أقول شيء الآن، فالاتحاد الإفريقي أعلن مواعيد البطولات لمدة 3 سنوات مقبلة."

وعن إمكانية تحديد الأندية المشاركة من مصر في حالة عدم انتهاء البطولات: "هذا أمر داخلي، بالنسبة للاتحاد المحلي، وعليه أن يتخذ القرار إذا كان ضروريًا، هذا موسم استثنائي ومن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية."

قام الاتحاد المصري في أوقات سابقة باختيار الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية في المواسم التي لم تشهد إقامة مسابقات محلية سواء 2011-2012، أو 2012-2013.

كما أوضح رأيه في إقتراح رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة الذي أشار إلى إمكانية الحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي بعدم مشاركة الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية: "ربما. يمكن أن ننظر هذا الأمر، لكن ربما يتسبب هذا الأمر في اعتراض أندية أخرى، لكن من الممكن أن يحدث."

ويمكن للأندية المصري في حالة موافقة الاتحاد الإفريقي على استثناء الأندية المصرية من المشاركة في الأدوار التمهدية أن تبدأ الموسم من 13 سبتمبر.

ومثل مصر في الموسم الحالي الأهلي والإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا، بجانب الزمالك والمصري في الكونفيدرالية، لكن لائحة الاتحاد الإفريقي لا تجبر الاتحاد المحلي على اختيار الأندية ذاتها في حالة عدم انتهاء المسابقات المحلية في الموعد المحدد.