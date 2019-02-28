“يويفا” يوقف راموس مباراتين

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، إيقاف مدافع ريال مدريد، سرجيو راموس، مباراتين بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريق أياكس أمستردام في الـ13 من الشهر الجاري في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وفتح يويفا تحقيقاً تأديبياً على خلفية تصريحات قائد الفريق الملكي عقب اللقاء والتي اعترف فيها بتعمده الحصول على بطاقة صفراء ليكمل عدد البطاقات الخمس التي بموجبها سيغيب عن مباراة الإياب في 5 مارس (آذار) المقبل ليخوض الدور ربع النهائي للبطولة، حال تأهل “الميرينغي”، بدون أية بطاقات.

يذكر أن ريال مدريد فاز على الفريق الهولندي 2-1 في ذهاب ثمن النهائي في أمستردام وفي انتظار نتيجة مباراة الإياب لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي.