كلاسيكو سوا.. بنزيمة وفينيسيوس الظالم والمظلوم!

انتقادات قاسية تعرض لها ثنائي ريال مدريد الهجومي فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة في الساعات الماضية عقب خسارة المرينغي بثلاثية نظيفة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في سانتياغو بيرنابيو.

بنزيمة أهدر فرصة سهلة أمام مرمى آندري تير شتيغن بينما كان فينيسيوس في أوج عطاءه لكنه أخفق في هز شباك برشلونة.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ18 عاما ينقصه فقط المزيد من الخبرات والعمل على تطوير قدراته التهديفية بينما بنزيمة رغم خبراته الكبيرة لكنه مازال اللاعب الذي يعتاد على الاختفاء كلما احتاج إليه ريال مدريد في الأوقات الحاسمة.

ريال مدريد من دون شك بحاجة كبيرة لمهاجم قناص في الصيف المقبل رغم اقتناع فلورنتينو بيريز بأن مهاجم الفرنسي هو الرقم 1 في العالم في الوقت الحالي بينما فينيسيوس هو مكسب كبير للمستقبل والنادي العاصمي عليه أن يتعامل معه بشكل جيد من أجل الحفاظ عليه وتطويره في المستقبل القريب.