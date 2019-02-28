أول تعليق من شريف إكرامي بعد تأكد غيابه 6 أسابيع بسبب الإصابة

علق شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على أنباء إصابته في عضلة السمانة، التي تعرض لها اليوم.

وقال «إكرامي» عبر «تويتر»: «الحمد لله علي قضاء الله و قدره.. الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة أغيب على أثرها من ٤ إلى ٦ أسابيع تُحددها استجابتي لطرق العلاج».

وتابع: «إصابة في توقيت صعب، لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته.. كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة، وأعود أقوى بإذن الله».

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر سيفقد شريف إكرامي حارس المرمى، بداعي الإصابة في «السمانة»، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى 7.

وشارك «إكرامي»، في لقاء الجونة الأخير بالدوري الممتاز، وظهر بشكل جيد، بعد غياب الحارس محمد الشناوي، بداعي الحفاظ عليه من الإجهاد.