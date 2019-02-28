تغريم مدحت شلبي 20 ألف جنيه لسب وقذف «الخطيب » و«مرجان»

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، بتغريم مدحت شلبي، المذيع بقناة بيراميدز، عشرة آلاف جنيه، وذلك لسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتغريمه عشرة آلاف جنيه أخرى لسب وقذف العميد محمد مرجان، مدير عام النادي الأهلي، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد اتهم «شلبي» بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات اعتبرها الخطيب تمثل جرائم سب وقذف في حقه، وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي، في حلقة برنامج «مساء بيراميدز» 25 سبتمبر الماضي.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد اتخذ قرارًا بالإجماع، في جلسة أول أكتوبر الماضي، بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته، وتفويض محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة السابق، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق مجلس النادي وجماهيره وأعضائه.
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