رسميًا | الاتحاد المصري يُغير نظام دوري المظاليم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام دوري الدرجة الثانية، المسمى بدوري المظاليم، بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019، بتقليص عدد الفرق المشاركة في مجموعاته الثلاث.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري في حضور نائب الرئيس “أحمد شوبير” بعدد من رؤوساء أندية دوري الدرجة الثالثة، بتوصية من رئيس الاتحاد “هاني أبو ريدة”.

وتواجد كل من رئيس نادي الزرقا “سمير موسى” ورئيس نادي بيلا “جمال الصيرفي” ورئيس نادي أبو كبير شرقية “يوسف العوضي” ورئيس نادي حلوان “أشرف عبد العزيز”، بالإضافة إلى محمد عيد، رئيس أقدم فريق في مصر “السكة الحديد” الذي يعيشه عامه الثاني في دوري الدرجة الثالثة منذ هبوطه من المظاليم عام 2017.

وأقر الاتحاد بمشاركة 36 فريقًا بدوري المظاليم، عوضًا عن 42 فريقًا، بواقع 12 فريقًا في المجموعة الواحدة، بعد إنزال آخر 4 فرق من كل مجموعة إلى القسم الثالث، وتصعيد 6 فرق من الدرجة الثالثة.

وبجانب القرار الخاص بدوري المظاليم، اتخذ الاتحاد المصري قرارًا بإنزال فريقين من كل مجموعة من مجموعات دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الرابعة، باستثناء مجموعتي سيناء ومطروح بسبب وجود 8 فرق في مجموعة سيناء و7 فرق في مجموعة مطروح.

ومن المعروف أن دوري الدرجة الثالثة المصري به 14 مجموعة، تضم كل مجموعة 13 فريقًا، وكان يهبط من المجموعات ما مجموعه 54 فريقًا إلى دوري القسم الرابع المصنف في مصر كدوري للهواة، لكن بعد التعديل الأخير سيهبط 24 فريقًا فقط.

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