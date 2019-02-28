فيديو.. النصر يفوز على الشباب ويواصل ملاحقة الهلال نحو الصدارة

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على مضيفه الشباب بهدف دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي في إطار مواجهات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل عبد الرزاق حمد الله هدف النصر الوحيد في الدقيقة 38

من عمر الشوط الأول واستمرت سيطرة العالمي على مجريات اللقاء حتى انتهاء نصف اللقاء الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض محاولاتهم من أجل إدراك هدف التعادل وأهدروا العديد من

الفرص على مرمى الفريق الضيف إلا أن أصفر الرياض أجبر الليوث على التراجع ونجح في الخروج بالنقاط الثلاثة من المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر ويتبقى مواجهة للزعيم في حين توقف رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.