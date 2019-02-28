شاهد .. قاسم باشا يودع كأس تركيا بمشاركة تريزيجيه وكريم حافظ

ودع فريق قاسم باشا كأس تركيا بعد تلقيه خسارة على ملعبه اليوم من أكهيسار سبور بهدفين مقابل هدف، في إياب دور ربع النهائي بالبطولة.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بفوز أكهيسار على قاسمباشا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح مجموع المبارتين 5/2.
شهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم مشاركة نجمي المنتخب المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ.
وسجل أهداف آكيسهار سبور كل من هيلدر باربوسا وسيرجينيو بالدقيقتين 18، 84 من أحداث اللقاء، فيما صنع محمود تريزيجيه هدف قاسم باشا الذي سجله بنجالي كويتا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.
وتلقي كريم حافظ بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة.
شاهد أهداف المباراة :
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