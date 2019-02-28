الاتحاد الأوروبي يعاقب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية على ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على خلفية ما حدث خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وكان "يويفا" أجري تحقيقًا عقب المباراة التي جمعت الفريقين، وقرر على أثره تغريم

نادي مانشستر يونايتد مبلغ 14 ألف جنيه استيرليني على خلفية الحشد الجماهيري الذي ارتكبه الفريق خلال المباراة، كما تم تغريم باريس سان جيرمان 35 ألف أستيرليني بعد أحداث الشغبالجماهيري التي ارتكبها جماهير النادي الفرنسي خلال المباراة.

وأعطي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهلة 30 يومًا لنادي باريس سان جيرمان من أجل التسوية مع نظيره مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام في السادس من مارس المقبل، وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.