التعادل السلبى يحسم لقاء اليوم بين نادى الألومنيوم ونظيره فريق سوهاج

تعادل فريق نادى الألومنيوم مع نظيره فريق نادى سوهاج في مبارة التى جمعت بينهما اليوم الخميس بملعب نادي الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة العشرين، بدوري القسم الثاني فى موسم 2018/2019.
بدأ اللقاء بين الفريقين متكافئافي الفرص والأداء ، تبادل خلالهما الهجمات، سعيًا لإحراز هدف الفوز، واضافة 3 نقاط إلى أى منهما، للتقدم بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الهبوط التي
بهذا التعادل، يضيف كلا الفريقين نقطة لرصيده، ليرتفع رصيد الفريقين للنقطة 25، ليحتل فريق نادي سوهاج للمركز السابع، فيما يحتل فريق الألومنيوم المركز الثامن، بجدول المسابقة.
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