الشمس يفوز على أبي صقل ومنتخب السويس مهدد بالهبوط للقسم الثالث

حقق فريق الشمس فوزاً مهماً على مضيفه أبي صقل بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، ضمن منافسات دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة.

بهذا الفوز يرفع فريق الشمس رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن ويتوقف رصيد أبي صقل عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.

فيما انتهي لقاء بورتو ومنتخب السويس

بالتعادل السلبي ليحصل كل فريق على نقطة ويتساوي الفريقان في عدد النقاط 22 نقطة لكل فريق ويصبح بورتو في المركز الحادي عشر ومنتخب السويس في المركز الثاني عشر وفي موقف صعب لا يليق باسمه أو تاريخه.