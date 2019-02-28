يويفا توقف سيرجيو راموس مباراتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني على خلفية تعمده الحصول على إنذار أمام أياكس الهولندي. وكان "يويفا" قد فتح تحقيقًا عقب اعتراف اللاعب في تصريحات عقب المباراة، بتعمده الحصول على إنذار أياكس في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين كي يتمكن من المشاركة في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري عقب المباراة، بتعمده الحصول على إنذار أياكس في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين كي يتمكن من المشاركة في لقاء ذهاب ربع نهائي دوريأبطال أوروبا في حال تأهل ريال مدريد. وبذلك قرر "يويفا" إيقاف سيرجيو راموس مباراتين في دوري أبطال أوروبا. يذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد وأياكس الهولندي ستقام في الخامس من مارس المقبل، وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف.

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